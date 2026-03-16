14 марта в 15.31 в Буда-Кошелевский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в г. Буда-Кошелево по ул. Победы.
В результате пожара поврежден навес и имущество в нем. Пострадавших нет.
Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.
Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС.
РОЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту:
— не оставляйте готовящуюся пищу на газовой плите без присмотра;
— исправность электросетей и электрооборудования – гарантия Вашей безопасности!
— не эксплуатируйте отопительные печи с явными нарушениями: трещинами в дымоходе и печи, неисправной топкой и при отсутствии предтопочного металлического листа;
— не бросайте спички и окурки. Убедитесь, что они полностью потушены;
— обязательно установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека;
В случае пожара звоните по телефону 101 или 112.
