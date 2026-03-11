Областная ассоциация местных Советов депутатов под руководством председателя Виктории Ладутько – она же председатель Гомельского районного Совета депутатов – провела семинар «Гражданские инициативы – инструмент развития региона». На мероприятие приехали председатели сельсоветов и главные специалисты райсоветов, юристы, бухгалтеры со всей области.

Во время общения обсудили актуальные вопросы непосредственного участия граждан в местном управлении и самоуправлении. Особое внимание уделили механизмам выдвижения и реализации инициатив, правовому регулированию госзакупок товаров, работ и услуг, финансовой прозрачности проектов с участием общественности, а также способам взаимодействия граждан с органами местного самоуправления. Представители Гомеля, Октябрьского, Ельского и Добрушского районов поделились опытом реализации инициатив.

Как отметила Виктория Ладутько, все проблемные вопросы по улучшению жизни населенных пунктов в первую очередь нужно решать вместе с органами власти. Необходимо обучать и информировать население о вариантах создания проекта и объяснять, как правильно подать заявку. Она подчеркнула, что с каждым годом заинтересованных людей становится больше, количество заявок на конкурсный отбор растет. Областная ассоциация берет на себя функцию сопровождения, осуществления проекта до самого завершения. За три года областной Совет депутатов направил в ассоциацию 286 проектов. В 2026-м поступило 120 заявок, из них победителями стали – 33. Большинство были ориентированы на сохранение исторического наследия, укрепление здоровья, благоустройство городов и деревень. На реализацию инициатив в нынешнем году направлено 837 058, 33 рублей, больше 87 тысяч из которых – средства граждан.

Следует отметить, что в числе постоянных участников конкурса и Буда-Кошелевский район. В истекшем году победителем стал проект членов Молодежного совета при районном Совете депутатов третьего созыва актыўная зона «Удачны прыпынак», реализация которого запланирована на весенний период. На ул. Ленина вблизи существующей детской площадки скоро появится еще одна оборудованная площадка. Состоять она будет из уличной общественной ремонтной станции для обслуживания велосипедов с насосом для подкачки шин, велопарковки, стойки для зарядки мобильных устройств. Новые скамейки, посадка зеленых насаждений, установка qr-кодов с возможными экскурсиями, направленными на сохранение историко-культурного наследия – все это входит в проект. Его реализация поспособствует не только активному и здоровому образу жизни населения, но позволит повысить функциональность и привлекательность центральной территории города.

– Не надо бояться своих идей, даже самых простых. Важно найти единомышленников: соседей, односельчан, других заинтересованных людей и изложить все в письменном виде. Мы всегда ответим на ваши звонки. И не бойтесь продвигать свою идею. Ведь даже руководители инициативных групп, чьи проекты не стали победителями конкурсного отбора, не сдают свои позиции, а находят спонсоров, которые их поддерживают и помогают реализовать идею. Все зависит от инициативы каждого, – подытожила Виктория Ладутько.

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников