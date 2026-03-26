Участникам предлагают представить проекты, направленные на импортозамещение, локализацию производства сельхозтехники, кормов и ветпрепаратов, а также снижение зависимости от иностранных поставок.

Конкурс нацелен на поиск идей, способных повысить конкурентоспособность отечественного АПК с использованием инновационных технологий и местного сырья.

Принимаются работы на любой стадии: от идеи до готового к внедрению продукта. Самые перспективные будут представлены в рамках областного этапа турнира по робототехнике «ROBOQUEST-Индустрия 4.0», который состоится 18 апреля.

Где лучшие умы Гомельщины смогут показать инновационные разработки для сельского хозяйства, рассказывает программа «Позитивная повестка» ТРК «Гомель».

Гомельщина официально