В Гомельской области 60 объектов предлагаются потенциальным покупателям на электронных аукционах по минимальной цене. Об этом сообщил на брифинге начальник отдела аукционов и конкурсов комитета государственного имущества Гомельского облисполкома Руслан Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как показывает практика, лоты со стартовой ценой в одну базовую величину привлекают внимание потенциальных покупателей. Так, в 2025 году более 70% проданных объектов предлагались по такой цене.

«На сегодня уже 60 объектов предлагаются потенциальным покупателям по минимальной цене», — рассказал Руслан Иванов.

Всего в этом году на аукционы будет выставлено более 150 объектов в юго-восточном регионе. «Мы предлагаем объекты с различными техническими характеристиками, расположенные в разных точках нашей области: от крупных городов до небольших деревень, в промышленных зонах, оборудованных транспортными, энергетическими и другими сетями. Участвовать в торгах могут как представители бизнеса, так и физические лица, в том числе иностранные», — подчеркнул начальник отдела аукционов и конкурсов комитета государственного имущества Гомельского облисполкома.