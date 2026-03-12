Выездное заседание постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения провели в аг. Коммунар.

В мероприятии приняли участие не занятые в экономике жители трудоспособного возраста Коммунаровского, Уваровичского, Узовского и Октябрьского сельсоветов. Возглавил работу комиссии председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов Сергей Халдай.

Члены комиссии рассмотрели жизненные обстоятельства каждого обратившегося и предложили наиболее подходящие варианты трудоустройства. При этом пристальное внимание уделили разъяснению последствий неофициальной занятости как в Беларуси, так и за ее пределами, а также отсутствию трудовой деятельности в принципе и ее влиянию на будущую пенсию. Помимо основной задачи по трудоустройству особый акцент был сделан на проведении профилактической работы с гражданами представителями районного отдела по ЧС, ОВД райисполкома, центральной районной больницы и управления по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району. Специалисты ответственных служб напомнили гражданам о пагубном влиянии вредных привычек – алкоголя, курения, в том числе в неустановленных местах, – не только на здоровье граждан, а также на их личную безопасность, сохранность их имущества. В качестве наглядных примеров субъекты профилактики продемонстрировали участникам тематические видеоролики.

По итогам заседания Сергей Халдай отметил, что в районе проводится целенаправленная работа по оказанию помощи гражданам, не занятым в экономике, в поиске работы. Для этого активно используются выездные заседания постоянно действующей комиссии по содействию занятости населения. В 2025 году проведены 19 таких заседаний, на которых для трудоустройства направлены 108 неработающих граждан.

«Сегодняшнее мероприятие прошло также в конструктивном ключе, с каждым обратившимся проведена индивидуальная беседа. Для повышения эффективности работы на заседание были приглашены представители кадровых служб предприятий и организаций, расположенных на территориях, где проживают данные граждане. Безусловно, деятельность комиссии в этом направлении будет продолжена, особое внимание мы будем уделять информированию населения о возможностях официального трудоустройства и мерах социальной поддержки», – обозначил председатель комиссии.

Наталья Логунова

Фото Елизаветы Малой