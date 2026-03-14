Службы «одно окно» в Беларуси осуществляют прием заявлений заинтересованных лиц и выдачу решений по административным процедурам по перечню, установленному правительством.





Экстерриториальный принцип дает право заявителю обратиться за осуществлением административных процедур в любую службу «одно окно» по своему выбору, независимо от места регистрации. Их перечень установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2018 г. №740 «Об административных процедурах, прием заявлений и выдача решений по которым осуществляются через службу «одно окно».

Реализация экстерриториального принципа осуществляется посредством использования программного комплекса «Одно окно», т.е. специалисты по месту фактического пребывания граждан принимают документы на осуществление административных процедур и перенаправляют их в госорган или иные организации, к компетенции которых относится осуществление административной процедуры, поскольку решение может принимать только уполномоченный орган. Передача этих документов осуществляется в электронном виде через программный комплекс «Одно окно», при этом сохраняется делопроизводство на бумажных носителях, по почте отправляются документы в бумажном виде.

Принятое уполномоченным органом административное решение либо уведомление о нем выдаются заинтересованному лицу или направляются посредством почтовой связи службой «одно окно» не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия соответствующего решения. Уведомление о принятом административном решении может быть направлено через иные виды связи, используемые уполномоченным лицом, в случае указания их в заявлении заинтересованного лица.

Срок осуществления административной процедуры при таком способе подачи документов соответствует установленному законодательством. Этот принцип значительно упрощает доступ к административным услугам, делая их более удобными для граждан, не требуя поездок в другой город или район.

Дополнительную информацию о порядке осуществления административных процедур можно получить в службе «одно окно» райисполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Ленина, 7, каб. 37 (1-й этаж). Режим работы: понедельник, вторник, среда, пятница – с 8.00 до 17.00, четверг – с 8.00 до 20.00, суббота – с 9.00 до 13.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, воскресенье – выходной. Для удобства граждан существует предварительная запись по тел. 7-28-34.

Напоминаем, в службе работает единый справочно-информационный номер по оказанию консультативной помощи по вопросам осуществления административных процедур – 142 (справочная информация предоставляется бесплатно).