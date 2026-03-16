На реках Беларуси продолжается интенсивный рост уровней воды. Об этом рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.



«В истекший период (14-15 марта) активно развивались весенние процессы. На Днепре у городского поселка Лоев и притоке Припяти реке Горынь у деревни Малые Викоровичи уровни воды превысили отметки выхода воды на пойму. К настоящему времени ледостав с полыньями и закраинами сохраняется на отдельных участках рек бассейна Западной Двины, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева и некоторых его притоках. На Западной Двине, Днепре, Березине и Припяти наблюдается ледоход. На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Солигорское, Заславское, Красная Слобода, озерах Нарочь, Дривяты, Червоное и Лукомское наблюдается ледостав с полыньями и разводьями толщиной 12-34 см, отмечается вода на льду. На реках наблюдается рост уровней воды весеннего половодья с интенсивностью 1-8 см за сутки на реках бассейнов Немана, Вилии, Березины и Припяти, с интенсивностью до 68 см за сутки на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа», — рассказали в Белгидромете.

Вода находится на пойме на Немане у агрогородка Белица, Вилии у агрогородка Стешицы, на Днепре у городского поселка Лоев, его притоке канале Ивня-Бонда у деревни Будка, Березине у Березино, ее притоках реке Бобр у деревни Куты и реке Свислочь у деревни Теребуты, притоках Припяти реках Стыр у деревни Лопатино, Горынь у деревни Малые Викоровичи, Случь у агрогородка Ленин, Ствига у деревни Коротичи, Уборть у деревни Краснобережье и Птичь у деревни Першая Слободка.

Уровни воды близки к отметкам выхода воды на пойму на Соже у Славгорода, его притоке реке Беседь у агрогородка Светиловичи, притоке Березины реке Суша у деревни Сушанка, притоке Днепра реке Друть у деревни Городище. Уровни воды близки к опасным высоким отметкам на притоках Припяти реках Случь у агрогородка Ленин и Уборть у деревни Краснобережье, здесь происходит небольшой рост уровней воды, а также на реке Птичь у деревни Першая Слободка, однако здесь наблюдается спад уровня воды.

По данным МЧС затопления моста и участков дорог наблюдаются в Мстиславском районе Могилевской области и Петриковском районе Гомельской области.

По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни рост уровней воды на реках сохранится, очищение рек от ледяных образований продолжится.