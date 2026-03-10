Председатель облисполкома Иван Крупко акцентировал внимание на наиболее типичных ошибках в закупочной деятельности.

Сфера закупок не терпит формализма, при этом обязана быть максимально прозрачной. Верный признак необоснованной посреднической схемы — фраза «формирование цены – коммерческая тайна».

Были подчеркнуты три базовых правила:

— тщательно готовиться к каждой закупке и каждой процедуре;

— верно определять стоимость необходимых организации товаров и услуг,

— точно формулировать требования к участникам закупок — с учетом равных конкурентных возможностей.

Гомельщина официально