Обеспечение безопасности детей в каникулярный период — это первоочередная задача для родителей и педагогов. В преддверии каникул Буда-Кошелевские спасатели активно работают над тем, чтобы предотвратить гибель и травматизм детей.

Спасатели провели профилактические мероприятия в школах района, в ходе которых ребята активно участвовали в обсуждении возможных опасностей, которые могут подстерегать их во время каникул. Они изучили причины возникновения пожаров и повторили номера телефонов экстренных служб. Одним из ключевых моментов явилось моделирование ситуации с возгоранием в квартире. Дети научились правильно вызывать спасателей и действовать в случае возникновения пожара.

Кроме того, спасатели акцентировали внимание ребят на окружающих опасностях, которые могут возникнуть во время каникул. В игровой форме дети изучили правила поведения на улице и у водоемов. Важными темами явились запрет на пользования спичками и разведение костров. Также спасатели напомнили о недопущении зарядки мобильных телефонов в ночное время.

— Заряжая мобильный телефон ночью, вы подвергаете себя опасности, так как он может воспламениться, что зачастую приводит к пожару, — пояснил детям инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Александр Хацулев.

В завершение встреч работники МЧС вручили ученикам буклеты по безопасности жизнедеятельности с полезной информацией, а также пожелания безопасных каникул.

