Спасатели проводят встречи с трудовыми коллективами и осуществляют обследования домовладений, направленные на профилактику чрезвычайных ситуаций и информирование граждан о правилах безопасного поведения.

Одной из ключевых задач мероприятий является повышение осведомленности граждан о правилах пожарной безопасности как в быту, так и на рабочем месте. В ходе посещения домовладений спасатели акцентируют внимание жильцов на соблюдении правил безопасности. Они разъясняют, как правильно эксплуатировать отопительные печи, предостерегают от разведения костров в запрещенных местах и напоминают о неосторожности обращения с огнем, особенно при курении. Особое внимание уделяется установке автономных пожарных извещателей в жилых помещениях.

— Эти устройства могут стать залогом безопасности, так как своевременно оповестят о возникновении пожара и помогут избежать трагических последствий. АПИ устанавливается в каждой жилой комнате на потолок, а если это невозможно, то установить нужно на 10 см ниже потолка, на стене, — рассказал гражданам заместитель начальника отдела Сергей Козлов.

В рамках профилактических бесед с трудовыми коллективами работники МЧС обучают граждан правильным действиям в экстремальных ситуациях. Важными аспектами являются алгоритм вызова спасателей и правила использования огнетушителей при тушении возгораний. Подобные знания могут спасти жизнь, как самим работникам, так и их коллегам.

Акция «За безопасность вместе» является важным шагом к формированию культуры безопасности в обществе. Благодаря совместным усилиям работников районного отдела по ЧС и граждан, уровень осведомленности о правилах пожарной безопасности значительно возрастает, что, в свою очередь, способствует снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

Буда-Кошелевский РОЧС