13 марта Будакошелевщина, как и вся страна, присоединилась к масштабной республиканской акции, приуроченной ко Дню Конституции Республики Беларусь.

В начальной школе райцентра состоялась торжественная церемония посвящения учащихся первых классов в октябрята. Мероприятие началось с совместного исполнения Государственного гимна Республики Беларусь.

В качестве почетных гостей присутствовали председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко, первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Габис и председатель районного совета ОО «БРПО» Светлана Титоренко.

Ребята отправились в увлекательное путешествие по лучам «Октябрятской звездочки», чтобы доказать свою готовность вступить в ряды октябрят. На станциях «Патриотическая», «Трудовая», «Дружба», «Здоровье» и «Добрые дела» они продемонстрировали знания о своей Родине, ловкость и умение прийти на помощь. Поддержали их старшие товарищи – ученики 4-го класса, которые напомнили малышам пять главных правил октябрят.

В мероприятии также приняли участие представители пионерской дружины Уваровичской школы под руководством Александры Примачевой. Они выступили с напутственной речью и творческим номером. Кроме того, с добрыми словами к будущим октябрятам обратились активисты РО ОО «БРСМ», подчеркнув важность сохранения традиций и любви к Родине.

Кульминацией стало обещание первоклассников хорошо учиться, быть честными и справедливыми, чтить традиции своего народа и расти настоящими патриотами Республики Беларусь. После этого октябрятам вручили нагрудные значки.

Символично, что в этот день не только первоклашек принимали в октябрята, но и члены РО ОО «БРСМ», для которых патриотизм стал жизненной позицией, вступили в ряды РО РОО «Белая Русь».

Елизавета Малая

Фото автора