Необычная ситуация произошла в одной из школ Гомельской области: ученица тайно записывала уроки, разговоры одноклассников и учителей, а ее мать – родительские собрания. Почему это было незаконно, рассказали в Национальном центре защиты персональных данных.



Полученные аудиозаписи женщина направляла руководству школы, сопровождая их жалобами на педагогов, детей и родителей. Обеспокоенные родители обратились с жалобой в центр защиты персональных данных.

Специалисты напомнили, что аудиозапись голоса относится к персональным данным, поскольку позволяет идентифицировать конкретного человека, а законодательство не содержит положений, позволяющих осуществлять тайную аудиозапись граждан и их последующую передачу должностным лицам школы без согласия лиц, чей голос был записан.

В зависимости от обстоятельств такие действия могут быть квалифицированы как административное правонарушение (статья 23.7 КоАП) либо как преступление (часть 1 статьи 203‑1 УК).