Со второй субботы марта в Беларуси начинается весенний сезон охоты на пернатую дичь. По второе воскресенье мая разрешается ружейная охота на пролетных гусей: серого, белолобого, гуменника, канадскую казарку, а также на самцов (селезней) уток: кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, красноголовой и хохлатой чернетей, чирков – свистунка и трескунка, утки серой.

В соответствии с приложением 3 к Правилам конкретные даты проведения охоты на гусей и уток продолжительностью 28 дней в светлое время суток (кроме периода с 12 до 18 часов), устанавливают пользователи охотничьих угодий, эти сроки указываются в охотничьей путёвке, при её выдаче.

На пролетных гусей (гусь белолобый, гусь гуменник, гусь серый, казарка канадская) и на самцов (селезней) уток (серая, кряква, свиязь, гоголь, широконоска, чернеть красноголовая и хохлатая, чирки трескунок и свистунок) разрешается ружейная охота из засады только из скрадка или с использованием маскировочного халата и только с подманиванием, с помощью подсадной утки (уток), гуся (гусей) и (или) их чучел и манков.

Перечень способов и орудий охоты — гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных дробью. Для розыска и подачи добытой дичи допускается использование охотничьих собак: терьеров, такс, легавых, спаниелей, ретриверов, водных собак. Отпускать охотничью собаку с поводка разрешается только после выстрела в указанных целях. После подачи сбитой птицы либо прекращения поиска охотнику следует держать собаку на поводке.

В период запрета на использование гражданами маломерных судов в рыболовных угодьях в весенний сезон охоты охотникам разрешается использовать маломерные суда без двигателей для установки и (или) снятия подсадных уток, чучел, профилей и подъема добытой дичи.

В весенний сезон охоты на гусей, селезней уток, баклана, голубя сизого, цаплю серую, цаплю белую большую допускается использование вместо скрадка маскировочного халата (маскировочного костюма), надетого на охотника и обеспечивающего его незаметное для охотничьих животных нахождение в охотничьих угодьях (маскировку).

В весенний сезон охоты на гусей допускается использование подсадных животных, чучел, профилей, манков и иных средств подманивания охотничьих животных без ограничений. Охотник может покинуть место засады, в том числе скрадок, с расчехленным охотничьим оружием и осуществлять добор подранка гуся на расстоянии не более 500 метров от места засады. Местом засады считается скрадок или место установки ближайшего к охотнику (крайнего) подсадного гуся, чучела или профиля.

В весенний сезон охоты на селезней уток допускается проведение охоты только с подманиванием. При этом обязательно использование в качестве средств подманивания либо подсадной утки (уток), либо чучела (чучел) и манка (манков). Допускается использование подсадной утки (уток) одновременно с чучелом (чучелами) и (или) манком (манками). В то же время использование только манка без чучела (чучел) или только чучела (чучел) без манка не допускается. В ходе проведения данной охоты разрешается добывать только подлетевших или подсевших (севших на воду) к подсадной утке или чучелу селезней уток. Охотник может покинуть место засады, в том числе скрадок, с расчехленным охотничьим оружием и осуществлять добор подранка селезня на расстоянии не более 200 метров от места засады. Местом засады считается скрадок или место установки ближайших к охотнику (крайних) подсадной утки или чучела.

Не являются скрадками естественные насаждения (в том числе отдельные деревья или кустарники), каналы, насыпи и иные подобные элементы местности без использования материалов, указанных в части первой настоящего пункта.

В весенний сезон охоты на гусей с использованием маскировочного халата допускается проведение охоты только с подманиванием. При этом охотником в качестве средств подманивания должны использоваться подсадной гусь, и (или) профили гусей, и (или) чучела гусей и манки. Использование маскировочного халата только с манком не допускается.

Охота на баклана, голубя сизого, цаплю серую, цаплю белую большую в весеннем сезоне охоты допускается только с использованием способов и орудий охоты, разрешенных для добычи гусей или селезней уток в данном сезоне охоты.

С 12 до 18 часов при проведении охоты на гусей, селезней уток, баклана, голубя сизого, цаплю серую, цаплю белую большую, а также до 18 часов и после 22 часов при осуществлении охоты на самцов вальдшнепа охотничье оружие должно быть разряжено и зачехлено. Нахождение охотников в указанное время в охотничьих угодьях с расчехленным и (или) заряженным охотничьим оружием считается охотой в запретное время.

В соответствии с ч.1 ст.16.27 КоАП Республики Беларусь осуществление охоты без надлежащего на то разрешения, либо в запрещенных местах, либо в запретное время, либо запрещенными орудиями, либо запрещенными способами, либо в запрещенные сроки влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией ружей, других орудий охоты и иных предметов, явившихся орудием либо средством совершения указанного нарушения, или без конфискации и с лишением специального права.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская МРИ ОЖиРМ