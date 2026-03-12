В зоне риска прежде всего находятся рыбаки и дети. Плюсовая температура – первый сигнал, что лед перестает быть надежным. Он тает снизу, теряет прочность по краям, становится рыхлым и обманчиво «целым» только на вид.
Помните о том, что категорически запрещается выходить на весенний лед!
Как понять, что лед уже опасен?
- серый, матовый, желтоватый цвет;
- появились промоины, трещины, выступающая вода;
- температура держится выше нуля несколько дней подряд.
Если вы все же оказались на льду и он проломился:
- позвать на помощь, если есть возможность вызвать спасателей по телефону 101 или 112;
- сохранять горизонтальное положение и не делать резких движений;
- выползать, опираясь на кромку, не вставать на ноги;
- отползти на безопасное расстояние и только потом подниматься;
- сразу согреться: сухая одежда, тепло, горячее питье.
Работники МЧС и ОСВОД проводят мониторинги водоемов и профилактические беседы с гражданами.