В зоне риска прежде всего находятся рыбаки и дети. Плюсовая температура – первый сигнал, что лед перестает быть надежным. Он тает снизу, теряет прочность по краям, становится рыхлым и обманчиво «целым» только на вид.





Помните о том, что категорически запрещается выходить на весенний лед!

Как понять, что лед уже опасен?

серый, матовый, желтоватый цвет;

появились промоины, трещины, выступающая вода;

температура держится выше нуля несколько дней подряд.

Если вы все же оказались на льду и он проломился:

позвать на помощь, если есть возможность вызвать спасателей по телефону 101 или 112;

сохранять горизонтальное положение и не делать резких движений;

выползать, опираясь на кромку, не вставать на ноги;

отползти на безопасное расстояние и только потом подниматься;

сразу согреться: сухая одежда, тепло, горячее питье.

Работники МЧС и ОСВОД проводят мониторинги водоемов и профилактические беседы с гражданами.

МЧС Беларуси