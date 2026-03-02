За выход в областной этап боролись 250 учащихся из учреждений общего среднего и дополнительного образования детей и молодежи — активисты, лидеры ученического самоуправления, члены детских и молодежных общественных организаций, объединений.

Финалисты представили свои социальные проекты членам жюри — ярко, уверенно, вдохновляюще.

И вот они — те, кто по праву может называться лучшими из лучших!

Победителем областного смотра‑конкурса “Лидер года – 2026” стал учащийся средней школы №2 г. Речицы Глеб Лисица, второе место у учащегося Мозырского государственного областного лицея Александра Рапенкова,

третье место завоевала учащаяся Коммунаровской школы Кирьянова Влада.

Поздравляем с почетным званием «Лидер 2026 годa!»

