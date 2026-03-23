В производстве Рогачевского РОСК Республики Беларусь находится уголовное дело №24124220252, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренным ч.1 ст. 435 УК Республики Беларусь, в совершении которого обвиняется Голубцов Даниил Евгеньевич, 20.12.2002 года рождения, местонахождение которого в настоящее время неизвестно.

Особые приметы: на вид 23-24 года, рост 175-180 см., нормального телосложения, короткостриженый, глаза карие.

Просим граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Голубцова Д.Е., а также обстоятельствах его исчезновения сообщить по телефону: 8 (02339) 2-72-64 или по спецлинии 102. Конфиденциальность гарантируется.