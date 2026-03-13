Сотрудники Буда-Кошелевского РОЧС напоминают, что установившиеся плюсовые температуры способствуют активному таянию и разрушению льда на акваториях района. А это, в свою очередь, увеличивает потенциальные риски несчастных случаев на воде.

Как правило, в группе риска оказываются дети и рыбаки. Следует помнить, что при толщине льда менее 7 сантиметров – выход на него запрещен!

Уважаемые граждане, РОЧС напоминает:

– при выходе на лед, в том числе для осуществления рыбной ловли, необходимо надеть спасательный жилет;

– не забывайте брать с собой «спасалки»: линь спасательный и ледовые штыри;

– не отправляйтесь на рыбалку в одиночку и в безлюдное место, иначе вам никто не поможет в случае необходимости. Предупредите близких о своем местонахождении и предположительном времени возвращения;

– не разрешайте детям играть у водоемов и объясните им опасность выхода на лед.

Не допускайте беспечности в вопросах безопасности, берегите себя и своих близких! А в случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или112.

Буда-Кошелевский РОЧС