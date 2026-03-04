В частности, обсудили возможные объемы добычи песка в карьере «Березинский» и Гомельским речным пароходством, а также привлечение при необходимости дополнительных ресурсов для разработки. Рассмотрели и вопрос поставки песка строительным и дорожным организациям региона.

Глава региона поручил ответственным службам провести обследования новых месторождений полезных ископаемых и оформить необходимые для их разработки документы.

Участие в совещании принял помощник Президента – инспектор по Гомельской области Руслан Пархамович.

