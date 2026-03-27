Часть хозяйств Гомельщины уже включилась в работу: ведется подкормка, подготовка почвы, начат сев. Вместе с тем есть и те, кто еще не набрал необходимый темп.

«Мы вступили в ключевой этап сельскохозяйственного года. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая и кормовой базы. Времени на раскачку нет. Действовать нужно быстрее и организованнее», — поставил задачу председатель облисполкома.

Основное требование главы региона — полная мобилизация ресурсов, четкая организация работы и персональная ответственность за результат на каждом участке:

«Техника должна работать без простоев, а решения приниматься быстро. При этом наращивание темпов не должно идти в ущерб качеству».

Участие в заседании принимают министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов (по видеосвязи), член Совета Республики, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич.

