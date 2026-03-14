Буда-Кошелевский опытный лесхоз ведет активную подготовку к заготовке и реализации березового сока.

Для населения лесхоз предлагает свежезаготовленный березовый сок, реализуемый на условиях «франко-верхний склад» (в лесу в местах заготовки) по минимальным ценам. Граждане имеют право бесплатно осуществлять сбор этого полезного напитка, для чего необходимо обратиться в ближайшее лесничество по месту жительства, где специалисты укажут отведенные для данных целей участки и проведут инструктаж по соблюдению правил и технологии подсочки, требований пожарной безопасности в лесу. Заготовка сока гражданами будет производиться под контролем работников лесной охраны. Также на этих участках будет осуществляться контроль с использованием средств фото и видеофиксации.

Напомним, что, согласно ст. 16.19 (п.1 и п. 2) КоАП Республики Беларусь, сбор и заготовка сока на территории, где такая заготовка запрещена, либо заготовка без разрешительного документа, когда его получение обязательно, или не в соответствии с ним, влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 б.в., на индивидуального предпринимателя – до 100, а на юрлицо – до 500 б.в.

В подсочку назначаются неповрежденные, с хорошо развитой кроной деревья диаметром на высоте грудной клетки 20 см и более. В комлевой части отобранных в подсочку деревьев на высоте 35-50 см от корневой шейки намечают расположение и количество подсочных отверстий в зависимости от диаметра дерева: при диаметре 20-26 см – одно отверстие, 27-34 см – два, 35-40 см – три, свыше 40 см – четыре отверстия.

Перед сверлением канала грубую кору снимают стругом или топором без повреждения луба. Каналы сверлят буравом сразу после начала сокодвижения, определяемого уколом шила в ствол дерева.

Подготовила Елена БЕЛКО