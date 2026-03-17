В Федеральный закон Российской Федерации «Об исполнительном производстве» по инициативе Министерства юстиции Республики Беларусь внесены поправки, которые напрямую коснутся белорусов.

О том, какие выплаты из России смогут получать белорусские взыскатели, рассказала начальник отдела принудительного исполнения района Олеся Манулина:

– Речь идет о таких выплатах, как алименты на несовершеннолетних детей, возмещение вреда жизни или здоровью (включая компенсацию в связи со смертью кормильца), а также возмещение ущерба, причиненного преступлениями.

Суть вступившего в силу с 2026 года нововведения заключается в том, что взыскатели получат право указывать в исполнительных документах реквизиты банковского счета, открытого непосредственно в белорусском банке. Именно на этот счет судебные приставы ФССП России будут перечислять взысканные с должников деньги без каких-либо промежуточных этапов. Ранее закон требовал обязательного открытия счета в российском банке. Для людей, постоянно проживающих в Беларуси, это означало дополнительные расходы и временные затраты. Новая редакция закона призвана устранить это неудобство, сделав процедуру получения средств простой и удобной.

Эти изменения являются логичным шагом в развитии правового пространства Союзного государства. Решение было принято в пользу людей. Для взыскателей исчезает лишнее звено, а для нашей службы упрощается и ускоряется процедура перечисления выплат, что в целом повышает эффективность работы органов принудительного исполнения.

Подготовила Татьяна Титоренко