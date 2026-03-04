Выпускные экзамены для девятиклассников пройдут с 1 по 10 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова.

Итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования проводятся в виде выпускного экзамена. Выпускные экзамены пройдут с 1 по 10 июня в основные сроки и с 17 по 24 августа в иные сроки.

Школьники будут сдавать изложение в письменной форме по белорусскому и русскому языкам, на каждую дисциплину отводится по четыре астрономических часа. По математике дети напишут письменную контрольную работу, на это им дадут четыре астрономических часа. Экзамен по истории Беларуси пройдет в устной форме по билетам.

Учащиеся гимназии-колледжа искусств дополнительно сдают выпускной экзамен по выбору по одному из учебных предметов, содержание которых направлено на развитие способностей в области отдельных видов искусства. Он проводится в практической форме.

Выпускные экзамены по письменным предметам начинаются в 9.00. Тексты и задания для них будут объявлены по телевидению и радио, а также будут размещены на сайте Министерства образования.

«Экзаменационные билеты по истории Беларуси, помимо сборников, размещены на Национальном образовательном портале и на сайте Минобразования. Второй вопрос билета предусматривает выполнение практического задания, направленного на проверку умения учащихся работать с разными источниками исторической информации — фрагментом документа, картой, схемой, таблицей, диаграммой, графиком, иллюстрацией. Для экзамена будут использоваться единые практические задания, они будут размещены 25 мая на Национальном образовательном портале», — отметила Ирина Каржова.

Расписание выпускных экзаменов составляется руководством школ. Начиная с 26 мая в учреждениях образования пройдут консультации к экзаменам.