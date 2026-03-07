В рамках акции «За безопасность вместе», которая сегодня стартовала в районе, начальник энергогазинспекции, государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору Василий Пырх встретился с коллективом Бушевской школы. Основной темой в ходе общения стало соблюдение правил электробезопасности в быту. По состоянию на 2 марта в области произошел 321 пожар (увеличение на 45,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Одной из основных причин возникновения пожаров по-прежнему остается нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В целях повышения уровня культуры безопасности среди населения Василий Павлович также посетил на дому многодетные семьи, одиноко проживающих пожилых граждан, семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении Морозовичского сельсовета и провел с гражданами инструктивно-разъяснительную работу по соблюдению правил электро- и пожарной безопасности.

Подготовила Татьяна Титоренко

Фото из архива