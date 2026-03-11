В рамках одноименной республиканской профилактической акции представители Буда-Кошелевского РЭС, РОЧС, районной энергогазинспекции и Гомельского межрайонного филиала Госэнергогазнадзора по Гомельской области встретились с учащимися аграрно-технического колледжа и СШ №1 райцентра. Главная цель мероприятия – напомнить молодежи о жизненно важных правилах безопасности в быту.

Специалисты разъяснили принципы безопасной эксплуатации электроприборов, печного отопления и газового оборудования. С помощью конкретных примеров продемонстрировали, к каким тяжелым последствиям может привести пренебрежение этими правилами.

Ребят ожидала насыщенная программа. Уроки безопасности прошли в формате живого общения: можно было задать вопросы профессионалам, обсудить алгоритмы действий при чрезвычайных ситуациях, продемонстрировать знания в тематических викторинах.

В ходе встречи специалисты Госэнергогазнадзора провели для молодежи профилактическую беседу об использовании газа в быту, рассказали о перспективах работы в отрасли.

В завершение мероприятия все участники получили тематические буклеты и памятки.

Елизавета Малая

Фото автора