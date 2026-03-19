В преддверии профессионального праздника – Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства – представители КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» удостоены наград областного уровня.

За многолетний добросовестный труд в системе жилищно-коммунального хозяйства, образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником Почетными грамотами ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области» награждены: главный бухгалтер административно-управленческого персонала Лариса Саянкова, специалист по кадрам административно-управленческого персонала Наталья Громыко, водитель транспортного участка Алексей Панков.

За добросовестный труд, активное участие в общественной жизни коллектива и в связи с профессиональным праздником Почетной грамоты Гомельской областной организации Белорусского профессионального союза работников ЖКХ и сферы обслуживания удостоена специалист по кадрам административно-управленческого персонала Елена Круглякова.

Поздравляем с заслуженными наградами и желаем дальнейших профессиональных успехов на благо малой родины и Беларуси!

Подготовила Наталья Логунова

Фото из архива участников