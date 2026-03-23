Сотрудники ОВД Буда-Кошелевского райисполкома осуществляют контроль за работой сторожевой охраны объектов АПК.

Напоминаем, что за совершение хищения государственного имущества с объектов АПК действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность:

по статья 11.1 КоАП Республики Беларусь (Мелкое хищение). Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, хищения путем использования компьютерной техники, а равно попытка такого хищения влекут наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест;

по статья 13.23 КоАП Республики Беларусь (Незаконное обращение нефтяного жидкого топлива в Республике Беларусь):

часть 1. Нарушение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом условия ввоза на территорию Республики Беларусь нефтяного жидкого топлива (автомобильный бензин, дизельное и бытовое топливо всех марок) с территории государств — членов Евразийского экономического союза, а равно нарушение требований к его транспортировке по территории Республики Беларусь и хранению — влекут наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — до 50% от стоимости предмета административного правонарушения;

часть 2. Нарушение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом установленного законодательными актами порядка расчетов при оптовой торговле нефтяным жидким топливом (автомобильный бензин, дизельное и бытовое топливо всех марок) влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — в размере суммы сделки;

часть 3. Приобретение, хранение, использование или реализация физическими лицами окрашенного нефтяного жидкого топлива, поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции, влекут наложение штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин.

Примечание: под окрашенным нефтяным жидким топливом в настоящей статье понимаются дизельное топливо и автомобильный бензин АИ-92, окрашенные организациями, осуществляющими оптовую продажу нефтепродуктов, соответственно в зеленый и оранжевый цвет с использованием предназначенных для этих целей красителей в соответствии с установленными требованиями технических нормативных правовых актов.

по статья 205 УК Республики Беларусь (Кража):

часть 1. Тайное похищение имущества (кража) наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок;

часть 2. Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновение в жилище, наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок;

часть 3. Кража совершенная в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации;

часть 4. Кража совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ст. УИМ ООПП ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Дмитрий Чан