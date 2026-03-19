Стремление помочь государственным органам порой перерастает в негативные последствия, особенно когда правоохранители не настоящие.

Так, в Ленинский РОВД г. Бреста обратился 52-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Он пояснил, что в один из дней на его стационарный домашний телефон поступил звонок от неизвестного, который предложил услуги по замене домофона. В ходе диалога пострадавший и не заметил, как озвучил код из СМС-сообщения. Звонок неожиданно прекратился, но мгновенно последовал другой. Мужчина представился сотрудником КГБ и сообщил, что в связи с тем, что был озвучен код, денежные средства гражданина находятся в опасности, необходимо немедленно предпринять меры в виде декларирования, чтобы их сохранить.

Но как раз эти меры и привели к денежной утрате. Согласно озвученному порядку действий, брестчанин обратился в ближайшее отделение банка, зарегистрировал лицевой счет и перечислил на него имеющиеся сбережения, а это более 18 тысяч рублей. Для проверки процедуры лжеправоохранитель попросил сведения о банковском счете у его держателя. Узнав заветные цифры, навсегда прекратил диалог.

