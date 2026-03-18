Открывая мероприятие, Людмила Адамовна обозначила основные вопросы повестки дня, особый акцент сделав на предстоящем районном субботнике. Заместитель председателя подчеркнула важность разъяснительной работы в коллективах: необходимо, чтобы каждый работник понимал целевое назначение перечисляемых средств и осознавал значимость наведения порядка на закрепленных территориях. В продолжение темы начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко проинформировала о ходе подготовки к субботнику.

Помощник врача-гигиениста санитарно-эпидемиологического отдела районного центра гигиены и эпидемиологии Валентина Хлебоказова проинформировала о подготовке к весенне-полевым работам в сельхозпредприятиях района. Она подробно остановилась на требованиях к организации питания работников, обеспечении горячим питанием, исправности санитарно-бытовых помещений, наличии аптечек, питьевой воды и средств индивидуальной защиты.

О постановке идеологической работы в коллективе рассказала заместитель директора по идеологической работе СУП «Андреевка» Галина Герасимчук, представив системный подход на предприятии к формированию корпоративной культуры. Галина Антоновна также осветила вопросы поддержки молодых специалистов, взаимодействия с ветеранскими организациями, участия коллектива в памятных мероприятиях и благоустройстве населенных пунктов.

Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская обратила внимание на важные аспекты информационной работы: организацию и проведение единых дней информирования как формы прямого диалога с населением, а также тему критического подхода к информации и распознавания фейков в современном информационном пространстве. О ходе подписной кампании на второе полугодие доложила главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Александра Фролова. Она сделала акцент на необходимости своевременного оформления ведомственной подписки, а также соблюдении порядка и условий распространения правовой информации в интернете.

На совещании также обсудили проведение мероприятий в рамках значимых государственных дат – Дня памяти жертв Хатынской трагедии, Дня единения народов Беларуси и России, а также проведение работ по благоустройству воинских захоронений.

Елизавета Малая

Фото Татьяны Титоренко