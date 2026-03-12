Владимир Владимирович рассказал о развитии района и его перспективах, в том числе в сфере строительства. В частности, в генплан г. Буда-Кошелево, который сейчас разрабатывается, включены индивидуальная и многоквартирная застройки. В настоящее время у граждан есть возможность получить земельные участки под строительство жилых домов. На территории г. Буда-Кошелево имеется порядка сорока свободных земельных участков, семнадцать из них, по ул. Совхозной, могут быть выделены уже сейчас. В ближайшие годы также запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и открытыми оздоровительными площадками. В текущем году будет введен в эксплуатацию городской стадион. Масштабные работы по реконструкции объектов и сетей планируются в г.п. Уваровичи.

В ходе диалога работники предприятия интересовались, когда начнется ремонт дорожной сети и дворовых территорий. Как пояснил заместитель председателя, ремонтные работы начнутся с конца марта. Также поступили вопросы по ремонту дорог по ул. Молодежной и Луговой в н.п. Заречье и ул. Юбилейной и Кирова райцентра. Была обозначена и проблема качества питьевой воды в н.п. Кошелево и н.п. Гусевица. К слову, в последнем в настоящее время ведутся работы по строительству водонапорной башни. Ряд проблемных моментов озвучил один из мужчин по работе общественной бани г. Буда-Кошелево, также его волновал вопрос отсутствия пандусов возле некоторых торговых объектов частной формы собственности.

Озвученные вопросы Владимир Ковалев взял на контроль.

Татьяна Титоренко

Фото автора