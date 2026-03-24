В картинной галерее им. Е.Е. Моисеенко состоялось совещание сектора культуры райисполкома: подвели итоги работы учреждений культуры района за 2025 год, обсудили задачи на текущий.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, заведующий сектором культуры райисполкома Анна Матузко, директора и заведующие филиалами подведомственных учреждений, работники культуры района.

С основным докладом выступила Анна Владимировна. Она отметила, что все доведенные целевые показатели выполнены в полном объеме. Клубными организациями проведено более 5 тысяч мероприятий, библиотеки обслуживают 52 населенных пункта с помощью библиобуса, музеи активно пополняют фонды и внедряют новые образовательные программы. Особую гордость вызывает возрождение народных ремесел. «Мастера района работают над изделиями из бересты, осваивают новые техники. Мы гордимся, что подарок для Президента Республики Беларусь, сделанный руками наших мастериц, теперь радует глаз Главы государства», – поделилась Анна Матузко.

О финансировании учреждений культуры за 2021–2025 годы доложила начальник отдела бухгалтерского учета и планирования Виктория Новичкова.

Председатель районной организации профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Кристина Афанасенко проинформировала присутствующих об итогах работы районной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма за прошлый год и планах на 2026-й. «В минувшем году нам удалось сохранить стабильность в коллективах, обеспечить контроль за соблюдением трудовых прав работников и выполнить основные положения коллективных договоров. Благодаря компетентности руководителей и председателей первичных профсоюзных организаций в прошедшем году не было ни одного коллективного трудового спора», – подчеркнула Кристина Валерьевна. Среди ключевых направлений деятельности профсоюзной организации она выделила охрану труда, оздоровление и социальную поддержку членов профсоюза, а также активное участие в культурной жизни района.

Важной частью мероприятия стала церемония награждения. Благодарность главного управления культуры Гомельского облисполкома за добросовестный труд, эстетическое воспитание населения, высокий профессиональный уровень, особый вклад в сохранение, развитие и популяризацию культуры, активное участие в культурных мероприятиях и общественной жизни региона объявлена методисту по культурно-досуговой деятельности районного Дома культуры Елене Слепченко и заведующей Уваровичской горпоселковой библиотеки Людмиле Журовой.

За добросовестный труд в системе дополнительного образования, высокое профессиональное мастерство, плодотворную педагогическую деятельность, значительный вклад в развитие творческого потенциала детей, выполнение высоких показателей деятельности учреждения грамотами сектора культуры отмечены коллективы Буда-Кошелевской и Уваровичской детских школ искусств.

Не остался без внимания и труд библиотекарей. За просветительскую деятельность, сохранение книжного наследия, духовно-нравственное воспитание населения, высокий профессионализм, творческий подход и верность библиотечным традициям, выполнение высоких показателей государственной программы «Культура Беларуси» грамота сектора культуры вручена коллективу центральной районной библиотеки.

За профессиональную и творческую деятельность по сохранению исторического прошлого родного края, высокое мастерство в пропаганде эстетической и национальной культуры на территории района, выполнение высоких показателей государственной программы «Культура Беларуси» грамотой сектора культуры награжден коллектив историко-культурного центра.

Коллектив центрального районного Дома культуры удостоен грамоты сектора культуры за вклад в сохранение и приумножение исторического и духовного наследия белорусского народа, развитие национальной культуры, народного творчества и ремесел, достижения в культурно-просветительской деятельности, выполнение показателей государственной программы «Культура Беларуси».

Грамотами сектора культуры также отмечены: библиотекарь Старобудской сельской библиотеки Людмила Хорулёва – за активное участие в районных и областных мероприятиях, вклад в развитие культурной жизни района; библиотекарь Губичской сельской библиотеки Екатерина Семиход – за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое выполнение трудовых обязанностей, вклад в развитие библиотечного дела; библиотекарь Шарибовской сельской библиотеки Ольга Татьяненко – за высокий профессионализм, образцовое выполнение трудовых обязанностей, вклад в развитие библиотечного дела.

Благодарности сектора культуры объявлены: за добросовестный труд, высокий профессиональный уровень, особый вклад в сохранение, развитие и популяризацию культуры, активное участие в культурных мероприятиях и общественной жизни района – заведующей Бацунским СДК Ольге Шавыровой и культорганизатору Краснознаменского СДК Олесе Мельниковой; за высокий профессионализм и выполнение трудовых обязанностей, вклад в развитие культурно-просветительской деятельности района – коллективам Уваровичского ГДК, Коммунаровского ДК, Чеботовичского ЦНТ и Кривского СДК.

Особые слова признательности прозвучали в адрес образцового хореографического коллектива «Простор» Буда-Кошелевской детской школы искусств, ему объявлена благодарность сектора культуры.

Елизавета Малая

Фото автора