Предпосевная обработка почвы, внесение удобрений, подкормка озимого рапса – неполный перечень работ, который ведется в эти дни на полях предприятия.

Тракторист-машинист сельхозучастка №2 Максим Головацкий занят на севе овса. Молодой человек, ему всего 27 лет, мастерски управляет и мощным трактором, и сеялкой. Сельскому парню, сыну агрария с детства знаком и дорог запах родной земли. Неслучайно он выбрал и свою будущую профессию, отучившись на техника-механика в местном аграрно-техническом колледже. Полученные знания и навыки оттачивал в ОАО «Николаевка», а после службы в армии уже пятый год как является членом большого и дружного коллектива РУП «Белоруснефть-Особино».

За непродолжительный период работы на предприятии он освоил разные виды современной техники: пахал, сеял, как молодой водитель был лидером на уборочной и перевез более двух тысяч тонн зерна. Этой весной пересел за руль мощного «Кировца». Максим Головацкий делится, что после овса перейдет на почвообработку. Если предложат, обязательно будет участвовать и в уборочной, чтобы внести свой посильный вклад в общий каравай Будакошелевщины.

Приятно, что наши молодые аграрии имеют основательный подход не только в выборе профессии, добросовестно трудятся на порученных участках, но и ценят традиционные семейные ценности: уважают и почитают старшее поколение, создают семьи и растят детей. У Максима Головацкого – надежный тыл: дома его с нетерпением ждут супруга Наталья и маленькая дочурка Милана.

Наталья Логунова

Фото автора