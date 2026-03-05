Станет ли солнечная погода подарком для белорусок к 8 Марта, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Весна продолжает радовать белорусов не по сезону теплой погодой. Так, установившаяся в марте положительная температурная аномалия, достигавшая местами 9 градусов, способствует таянию зимних сугробов. Символично то, что в преддверии 8 марта мужчины берут на себя ответственность не только за праздничную атмосферу, но и за управление погодой. Так, антициклон JANNIS в предстоящие шесть суток подарит нам солнечную весеннюю погоду. При этом на фоне области повышенного атмосферного давления в Беларуси ожидается преимущественно сухая погода, лишь ночью и утром 6 марта (пятница) по востоку страны в неустойчивом воздухе пройдут небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Вместе с тем в результате адвекции воздушной массы атлантического происхождения в стране сохранится теплая погода с температурным фоном в основном на 1-5 градусов выше средних многолетних значений (климатическая норма первой и второй декады марта от минус 2,5 до плюс 2,6 градуса соответственно). Ночные минимумы будут колебаться от минус 8 до плюс 3 градусов, 8 марта (воскресенье) местами по северо-восточной половине страны воздух охладится до минус 11, а дневные максимумы окажутся в пределах от плюс 1 градуса по востоку до плюс 16 градусов по западу. При колебаниях температурного фона местами будут отмечаться слабые туманы и гололедные явления», — отметили синоптики.

В пятницу, 6 марта, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по востоку страны ожидаются небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег, дождь). В ночные и утренние часы местами на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от нуля до минус 6 градусов, днем будет от плюс 1 градуса по востоку до плюс 10 градусов по западу.

В субботу, 7 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 5 градусов, местами — до минус 8. Днем будет от плюс 3 градусов по северо-востоку до плюс 14 градусов по юго-западу.

В воскресенье, 8 марта, будет без осадков. Ночью и утром местами возможны слабые туман и гололед, на дорогах — гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, местами по северо-восточной половине — минус 7-11. Днем будет от плюс 3 градусов по северо-востоку до плюс 14 градусов по юго-западу.

В понедельник, 9 марта, будет без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 7 градусов по востоку до плюс 1 градуса по западу, днем будет 4-11 градусов выше нуля, по западу — до плюс 15.

Во вторник, 10 марта, будет без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 3 градусов, днем будет 5-12 градусов тепла, по западу — до плюс 15.

В среду, 11 марта, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог — гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем будет 6-12 градусов выше нуля, по западу — до плюс 16.