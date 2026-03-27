Прокуратура Чечерского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины — ему инкриминированы кража и истязание, совершенные в отношении его престарелой матери, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Как установлено, неработающий фигурант жил к квартире вместе с 73-летней матерью. «С марта по декабрь 2025 года он систематически применял к женщине физическое насилие. В состоянии алкогольного опьянения он устраивал скандалы, которые перерастали в рукоприкладство, бил кулаками в область головы, спины и ног престарелой женщины. Друзья и знакомые периодически видели у нее ссадины и ушибы. При этом пенсионерка не скрывала, что ее избивает сын», — рассказали в прокуратуре.

В начале этого года мужчина решил одолжить у матери денег, но она отказала. Тогда он тайком взял 100 рублей. Женщина обнаружила пропажу и заявила в милицию. На следующий день мужчина был задержан, он не отрицал свою вину.

На суде мужчина не оспаривал, что периодически избивал мать. Однако каждый раз это происходило, когда он был нетрезвым, поэтому не смог вразумительно объяснить мотив своих действий. Ранее мужчина уже был судим за истязание престарелой матери.

Суд Чечерского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.205, ч.2 ст.154 УК ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы. Также в соответствии со ст.107 УК суд применил к обвиняемому принудительное лечение от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.