Представители власти, трудовые коллективы, общественные организации, молодежь Будакошелевщины выйдут на улицы своих населенных пунктов для наведения порядка и благоустройства.



Денежные средства, собранные в ходе субботника, будут направлены Министерству культуры на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и иные сопутствующие этому работы. Перечислять деньги необходимо на отдельный текущий счет рай-исполкома BY48 АКВВ 3641 4120 0004 5000 0000, открытый в ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», г. Гомель, ул. Фрунзе, д. 6а, БИК АКВВВY2Х, УНП 400041635, назначение платежа «Денежные средства, заработанные на республиканском субботнике 18 апреля 2026 г.».

Приглашаем всех присоединиться и принять участие в общем благом деле.