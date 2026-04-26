В 40-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС в г. Гомеле состоялись мероприятия, посвященные этой памятной дате.

Член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в торжественном митинге, возложении цветов к знаку жертвам Чернобыля и посадке деревьев, посвященных 40-летию аварии на Чернобыльской АЭС.

«Чернобыльская авария не имеет срока давности, наша Гомельщина приняла на себя самый тяжелый удар стихии.

Вместе с тем, в результате шести реализованных Госпрограмм на территориях потерпевших населённых пунктов восстановлены нормальные условия жизни. За период после аварии в Гомельской области построено 33,7 тысяч квартир и домов для переселенцев, специалистов и инвалидов-чернобыльцев, построены и реконструированы 133 общеобразовательные школы для 25 тыс. учащихся, 101 детское дошкольное учреждение для 10 тыс. детей, 35 больниц на 2,6 тыс. коек, 115 ФАПов, амбулаторий и поликлиник на 13 тыс. посещений в смену, многие объекты других отраслей.

Подведен природный газ к 112 населенным пунктам (в том числе к 53 агрогородкам) Гомельской области, в них газифицировано 26,7 тыс. домов, построено 2,5 тыс. км распределительных газовых сетей.

С учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС в 2023 году в Гомельской области произошел переход от газификации к электрификации жилищного фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления. В 2023-2025 годах на эти цели электрифицирован жилищный фонд в 4 агрогородках области.

В целях обеспечения условий жизнедеятельности на загрязненных территориях области введено и реконструировано 3,4 тыс. км дорог с твердым покрытием, 1,3 тыс. км сетей водопровода. Около двадцати тысяч гектар возращено в сельхозоборот.

Мероприятия по социально-экономическому развитию пострадавших регионов продолжаются.

Желаю всем здоровья, добра, благополучия, мира и согласия в нашем общем доме – Республике Беларусь!» – отметила сенатор.