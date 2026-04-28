Член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, председатель Гомельского областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич приняла участие в совещании по поручениям Президента Республики Беларусь по итогам визита в Гомельскую область.

«Глава государства всегда находит время для посещения Гомельской области, уделяя свое внимание практически всем вопросам жизни людей в регионах: развитию экономики, социальной сферы. В ходе этого визита, который прошел с 24 по 27 апреля 2026 года, и был приурочен 40-й годовщине аварии на ЧАЭС, особый интерес был сосредоточен на возрождении полесских земель.

И в этой сфере, как впрочем и других, остро стоит вопрос соблюдения дисциплины. Также, в области будет продолжено строительство современных молочно-товарных комплексов. Программа «Один район — один проект» уже принесла свои положительные результаты и, конечно, она будет продолжена. В целом, стратегия возрождения регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС была верной, и теперь здесь идет интенсивное развитие», – отметила сенатор.