Тема всемирного дня охраны труда в 2026 году — Давайце забяспечым здаровае псіхасацыяльнае працоўнае асяроддзе | Давайте обеспечим здоровую психосоциальную рабочую среду.

Психосоциальная рабочая среда определяется тем, как спроектирована, организована и управляется работа, а также организационными практиками, формирующими повседневные условия труда. Психосоциальные факторы, такие как нагрузка и режим работы, ясность ролей, автономия, поддержка, а также справедливые и прозрачные процессы оказывают существенное влияние на то, как воспринимается работа, и затрагивают безопасность, здоровье и производительность работников.Если же обеспечена хорошая психосоциальная рабочая среда, то: работники здоровы и их труд продуктивен; число пропусков работы из-за стресса уменьшается или пропуски прекращается вовсе; сокращаются также экономические потери, вызванные снижением производительности труда.

Важную роль в обеспечении хорошей психосоциальной рабочей среды играет создание здоровых и безопасных условий труда, учет физиологических особенностей организма работников.

Подготовила Екатерина Зайкова