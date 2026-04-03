3 апреля в 6.34 поступило сообщение о пожаре жилого дома в СОТ «Турист» вблизи д. Калинино Буда-Кошелевского района.

В результате повреждены кровля, стены и имущество в доме. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем.

МЧС напоминает о необходимости быть предельно внимательными и осторожными с огнем. Не курите в домовладении, в хозяйственных постройках, а так же вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, курите только в специально отведенных для этого местах. Чтобы беда не пришла в дом, установите автономный пожарный извещатель. Он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал, и разбудит даже спящего человека.

При возникновении пожара немедленно звоните по номерам 101 или 112.

Буда-Кошелевский РОЧС