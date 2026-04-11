Среди услуг, предоставляемых КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» населению, – услуги общественных бань. О том, как они работают в Буда-Кошелеве и Уваровичах и в чем их польза для здоровья, читайте в нашем репортаже.

Как отмечают в КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», на балансе предприятия находятся две бани – в г. Буда-Кошелево на 8 помывочных мест и в Уваровичах – на 15. В райцентре посетителей приветливо встречает рабочая бани Татьяна Добрецова. В этой профессии она уже более 20 лет, поэтому знает все тонкости процесса. Татьяна Александровна выступает и как кассир, и администратор, и уборщик внутренних помещений и прилегающей территории. Главное, отмечают посетители, человек – на своем месте.

Демонстрируя владения, Татьяна Добрецова рассказала, что баня оснащена 2 душевыми кабинками, помывочным залом, парилкой. Общая вместимость – 8 человек. То есть, придя сюда, посетитель может помыться, попариться, пообщаться и зарядиться положительной энергией. Среди постоянных посетителей – любители пара в основном среднего и пенсионного возраста. К слову, есть горожанка, которой уже 90 лет, но банный день практически никогда не пропускает. Так что бане все возрасты покорны!

Городская баня работает по субботам (женский день) и воскресеньям (мужской день) с 8.00 до 22.00.

В Уваровичах весь помывочный процесс контролирует рабочая бани Наталья Гапонова. Семь лет здесь для нее пролетел как один день: значит, работа по душе. По ее словам, помещение бани оснащено 2 душевыми кабинками, помывочным залом, парилкой и способно вместить 26 человек. В ее обязанности входят: уборка, дезинфекция, подготовка помещений к банным дням, благоустройство прилегающей территории. Коренная уваровчанка с радостью встречает земляков, которые нередко приходят с детьми и тем самым прививают им особое отношение к бане. Правая рука Натальи Ивановны – истопник Сергей Гришанов. Как говорит моя собеседница, если горячая вода поступает из центральной котельной, то работа парилки полностью во власти Сергея Кирилловича. И здесь, по отзывам посетителей, он настоящий профи. Главный его секрет: не вложишь душу – не натопишь как следует.

В Уваровичах баня работает по следующему графику: суббота (женский день) и воскресенье (мужской день) с 10.00 до 20.00, обеденный перерыв – с 13.00 до 15.00.

В связи с пасхальными праздниками в Буда-Кошелеве и Уваровичах для жителей организовали помывочные дни на текущей неделе в четверг и пятницу.

Цены в банях вполне приемлемые. Полтора часа пребывания стоят всего 4,5 рубля. Этого времени, по отзывам посетителей, вполне достаточно.

То, что баня – не просто процесс мытья, а настоящая традиция и даже ритуал, делятся банщики со стажем. Житель Буда-Кошелева Владимир Кирпичев говорит: «Не пропускаю практически ни одного воскресенья. Предпочитаю париться березовыми вениками. Баня дает положительные эмоции, здоровье и энергию после трудовой недели». Горожанка Людмила Дроздова любит баню с детства, проживает в частном доме, но возможности иметь собственную у женщины нет: «Баня для меня – это отдых, без нее никак. Заряд энергии получаю до следующей субботы».

Пользу бани для здоровья подтверждают и медики, которые отмечают, что банные процедуры способствуют омоложению кожных покровов, восстанавливают водно-солевой баланс, нормализуют обмен веществ, снимают усталость, очищают организм от шлаков. При этом, безусловно, нужно учитывать противопоказания и ограничения по здоровью.

К слову, специалисты райЦГЭ к состоянию общественных бань предъявляют строгие требования и регулярно проводят их мониторинг. Поэтому жителям не стоит беспокоиться о чистоте.

В наше время, когда горячая вода идет по трубам и ванна в доме или собственная баня на участке стали не предметом роскоши, а обычным явлением и средством комфорта, бани общего пользования среди прочих бытовых услуг по-прежнему занимают свою нишу, предоставляя гражданам возможность получить дополнительные услуги в оздоровительных целях.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора и Ирины Снежной