26 апреля 1986 года разделила жизнь белорусов на до и после – мирный атом принес новые испытания на нашу землю. Масштабы аварии могли быть гораздо больше, если бы не мужество и патриотизм ликвидаторов, своевременные эффективные меры руководства страны.

Проверку на прочность жители Гомельщины прошли. Люди не поддались панике, а начали планомерную работу по ликвидации последствий аварии, восстановлению родного края.

Словно птица феникс, юго-восточный регион, где радиационному загрязнению подверглись 20 из 21 района, возрождался из пепла. Все это благодаря местным жителям: они не оставили родные дома, трудились на своей земле и доказали всему миру, что в единстве способны преодолеть любые трудности.

Спустя четыре десятилетия все больше пострадавших земель возвращаются в сельхозоборот, реализуются инновационные инвестпроекты, строится жилье, расширяются производства.

И это только начало. Впереди – новые горизонты и масштабные перспективы.

