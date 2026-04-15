Акция «Совет Республики с благодарностью ветеранам» пройдет с 15 апреля по 15 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

В ходе акции члены Совета Республики посетят участников Великой Отечественной войны, узников и тружеников тыла по всей Беларуси. Цель — оказание внимания, помощь в решении бытовых вопросов, вручение подарков и сохранение памяти о подвиге народа.

«Члены Совета Республики встретятся с ветеранами в различных уголках страны для того, чтобы история, хранящаяся в их памяти, продолжала жить и в сердцах нынешних поколений», — отметили в пресс-службе.

Акция была инициирована в 2025 году к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в этом году она пройдет во второй раз.