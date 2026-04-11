В Беларуси посевная кампания находится на завершающем этапе. Аграрии заблаговременно подготовили технику, не имеют проблем с наличием семян. А вот фермеры из прибалтийских стран не торопятся приступать к весенне-полевым работам. Одной из причин неспешности являются высокие цены на топливо и минеральные удобрения: почти 40 процентов затрат на производство сельхозпродукции. Если раньше тонна азотных удобрений стоила около 300 евро, то сейчас – более 500. По словам главы правления организации «Крестьянский сейм» Юриса Лаздиньша, расходы будут выше потенциальных доходов, даже если удастся собрать хороший урожай. Вот и думают закредитованные фермеры, возделывать культуры себе в убыток или искать альтернативу. Аналогичная проблема характерна и для фермеров из других стран Западной Европы, просивших приостановить пошлины на импорт удобрений из Беларуси и России на фоне ситуации в Иране. Однако западноевропейские политики этого не слышат. Европейские крестьяне не скрывают, что это чревато продовольственными проблемами, которые могут появиться в ближайшем будущем. Для некоторых категорий граждан картофель, капуста, томаты и другие продукты станут менее доступными.

В противовес можно привести любой белорусский магазин, где полки буквально ломятся от большого количества товаров. Неважно, где он находится – в крупном городе или небольшом населенном пункте, в нем никогда не увидишь пустых стеллажей, морозильных камер. Если какой-то товар разобрали, оперативно привезут.

Нет проблем с наличием продукции и в торговых объектах Будакошелевщины. Сегодня в районе насчитывается 174 магазина и павильона. Как отметила начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова, 136 субъектов торговли действуют в сельской местности. «На начало года обеспеченность торговыми площадями составила 455 кв. м на 1000 человек при нормативе 450 кв. м. Сельчане также обслуживаются автомагазинами и передвижными отделениями почтовой связи, где тоже можно приобрести необходимые товары», – рассказала Анна Николаевна.

Государством делается все, чтобы продукты в магазинах были доступны каждому белорусу, независимо от его достатка. Министерство антимонопольного регулирования и торговли внимательно следит за ценообразованием, а на социально значимые товары устанавливаются минимальные наценки. Если кто-то допустит нарушение, то будет наказан значительным штрафом. Обращений граждан по вопросам ценообразования в райисполком не поступало. Отделом экономики на постоянной основе проводится мониторинг цен в торговых объектах, подчеркнула Анна Мацакова. С начала 2026 года нарушений в порядке ценообразования не выявлено.

Поэтому неудивительно, что латыши, литовцы, поляки и граждане других стран, посещая Беларусь, восторгаются обилием продукции в наших магазинах и удивляются недорогой их стоимости. Взять, к примеру, Германию. Сладости в магазинах Минска в сравнении с Берлином дешевле на 42 процента, вода и соки – на 34. Это же касается и социально значимых товаров: молочных, хлебобулочных и др.

Благодаря грамотной политике Президента Александра Лукашенко мы всегда имеем на столе не только хлеб. А вот появится ли он по осени в каждой западноевропейской семье – большой вопрос.

Евгений КОНОВАЛОВ