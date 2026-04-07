Удельный вес товаров промышленного назначения в биржевом товарообороте Беларуси и Татарстана (РФ) планируется увеличивать как за счет точечного привлечения на Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ) татарстанских производителей и потребителей, так и через институт брокерства — путем консолидации спроса и предложения предприятий промышленного сектора Татарстана на белорусской биржевой платформе. Об этом шла речь во время визита делегации деловых кругов Татарстана в центральный офис БУТБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи.

По словам Аделя Хазиева, руководителя комитета «Станкостроение» при Промышленном кластере Татарстана, одной из ключевых функций возглавляемой им структуры является продвижение на внешние рынки продукции, выпускаемой промышленными предприятиями республики. В свете этого площадка БУТБ может стать дополнительным каналом взаимодействия с субъектами хозяйствования Беларуси, что поспособствует активизации двустороннего сотрудничества в биржевой сфере.

«Комитет «Станкостроение» входит в состав Делового объединения кластеров России, при котором создан ряд отраслевых центров продвижения. В частности, мы тесно взаимодействуем с Центром продвижения станкостроительной продукции и аддитивных технологий. Он представляет интересы татарстанских производителей станков и оборудования для 3D-печати и мог бы в качестве брокера реализовывать их продукцию на биржевых торгах в Беларуси. Мне кажется, что таким образом у нас получится быстрее достичь желаемых результатов», — считает Адель Хазиев.

Заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный поддержал предложение российской стороны, отметив важную роль брокеров в развитии биржевой торговли с регионами России. «В настоящее время в Российской Федерации действуют семь биржевых брокеров, аккредитованных на БУТБ. Каждый из них отвечает за определенный регион, обеспечивая стабильный приток новых участников на биржевую платформу. По Татарстану у нас пока нет такого партнера, поэтому мы крайне заинтересованы в аккредитации брокерской компании, которая возьмет на себя вопросы популяризации биржевого механизма среди представителей татарстанского бизнес-сообщества. С нашей стороны будет оказана вся необходимая консультационная и техническая поддержка», — заявил Герман Пузырный.

По итогам первого квартала 2026 года биржевой товарооборот Беларуси и Татарстана достиг $4,9 млн. При этом, по данным БУТБ, Татарстан был нетто-импортером белорусских товаров: сухого молока, сухих молочных сливок, сливочного масла и сыра. Число татарстанских участников биржевых торгов с начала 2026 года увеличилось на три компании и сейчас составляет 63.

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ — одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция — содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.