Что делать если произошла вынужденная остановка транспортного средства на железнодорожном переезде.





При вынужденной остановке транспортного средства на железнодорожном переезде ВОДИТЕЛЬ ОБЯЗАН:

включить аварийную световую сигнализацию;

немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения железнодорожного переезда;

при имеющейся возможности послать двух человек вдоль железнодорожных путей в обе стороны от переезда на 1 километр (если одного, то в сторону худшей видимости железнодорожного пути), при этом объяснив им порядок подачи сигнала остановки машинисту;

оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги (серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов).

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ железнодорожного транспортного средства водитель (пассажир) ОБЯЗАН БЕЖАТЬ ему навстречу, подавая сигнал остановки и соблюдая меры предосторожности.

Сигналом остановки служит КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ РУКИ (днем — с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью — с фонарем или факелом).

