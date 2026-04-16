«Сбер Банк» сообщил о запуске новой возможности в системе ЕРИП — теперь пользователи могут отправлять денежные переводы из Беларуси в Россию без комиссии. Информация об этом размещена на официальном сайте банка.
Как выполнить перевод
Отправка средств доступна с карт любого белорусского банка. Для этого необходимо:
- зайти в систему ЕРИП;
- открыть раздел «Банковские, финансовые услуги»;
- выбрать пункт «Переводы в РФ»;
- перейти по ссылке «Переводы в ПАО Сбербанк по номеру телефона».
Порядок оформления операции
Пользователю нужно указать номер телефона получателя (без знака «+») и сумму перевода в белорусских рублях. Далее система предложит проверить:
- последние четыре цифры карты получателя;
- актуальный курс конвертации;
- итоговую сумму в российских рублях.
Только после ознакомления со всеми условиями отправитель подтверждает перевод через банк.
Средства зачисляются в течение нескольких минут. Сервис работает круглосуточно, без выходных.
Лимиты на переводы
- минимальная сумма — 1 белорусский рубль;
- максимальная — 14 999,99 российского рубля (примерно 570 белорусских рублей);
- до 15 операций в сутки;
- до 45 переводов в месяц на один номер получателя.