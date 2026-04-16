«Сбер Банк» сообщил о запуске новой возможности в системе ЕРИП — теперь пользователи могут отправлять денежные переводы из Беларуси в Россию без комиссии. Информация об этом размещена на официальном сайте банка.





Как выполнить перевод

Отправка средств доступна с карт любого белорусского банка. Для этого необходимо:

зайти в систему ЕРИП;

открыть раздел «Банковские, финансовые услуги»;

выбрать пункт «Переводы в РФ»;

перейти по ссылке «Переводы в ПАО Сбербанк по номеру телефона».

Порядок оформления операции

Пользователю нужно указать номер телефона получателя (без знака «+») и сумму перевода в белорусских рублях. Далее система предложит проверить:

последние четыре цифры карты получателя;

актуальный курс конвертации;

итоговую сумму в российских рублях.

Только после ознакомления со всеми условиями отправитель подтверждает перевод через банк.

Средства зачисляются в течение нескольких минут. Сервис работает круглосуточно, без выходных.

Лимиты на переводы

минимальная сумма — 1 белорусский рубль;

максимальная — 14 999,99 российского рубля (примерно 570 белорусских рублей );

); до 15 операций в сутки;

до 45 переводов в месяц на один номер получателя.

mlyn.by