«Белпочта» меняет условия приема экспресс-посылок в связи с праздником 1 Мая, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Так, в объектах почтовой связи Минска 30 апреля прием осуществляется только в адрес городов Брест, Барановичи, Пинск, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Минск с доставкой 1 мая в течение дня. 1 мая прием осуществляется в адрес всех населенных пунктов страны с доставкой 2 мая в течение дня.

В объектах почтовой связи областей 30 апреля прием осуществляется только в адрес городов Брест, Барановичи, Пинск, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Минск с доставкой 1 мая в течение дня. 1 мая прием с доставкой на следующий день не осуществляется.

Возможность приема экспресс-посылок в объектах почтовой связи Минска можно уточнить в ОПС места отправки или в контакт-центре РУП «Белпочта».