«Белтехосмотр» начал оказывать услугу комплексной предпродажной проверки автомобилей на всех своих диагностических станциях по Беларуси. Исключение составляет лишь мобильная станция №70 в Крупках – там услуга недоступна. Об этом сообщает сайт организации.
Комплексная диагностика автомобиля охватывает проверку важнейших элементов: оценивают состояние тормозной системы, двигателя, подвески и рулевого управления. Также осматривают кузов и проверяют работоспособность всех световых приборов.
Проверка автомобиля проводится на профессиональном оборудовании – используются тормозные стенды и приборы для контроля технических параметров. Кроме того, клиентам доступна компьютерная диагностика с помощью автосканера LAUNCH: она помогает обнаружить скрытые неисправности. Также в рамках услуги выдают данные о предыдущих техосмотрах и реальном пробеге машины.
Как подчеркнули в организации, спектр услуг диагностических станций расширился. Теперь, наряду с обязательным государственным техосмотром, автовладельцы могут по своему запросу заказать дополнительные диагностические работы.
Это дает возможность:
- провести углубленную проверку отдельных систем автомобиля;
- выявить потенциальные неисправности до их проявления;
- получить детальную оценку состояния машины перед продажей или покупкой;
- выполнить целевую диагностику после сложных поездок или в преддверии сезона.
Услуга ориентирована на то, чтобы дать объективную оценку состояния машины – перед покупкой, продажей или в ходе эксплуатации.
По информации предприятия, официальное заключение от государственного оператора помогает избежать рисков при покупке авто и принять обоснованное решение.
