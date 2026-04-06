«Белтехосмотр» начал оказывать услугу комплексной предпродажной проверки автомобилей на всех своих диагностических станциях по Беларуси. Исключение составляет лишь мобильная станция №70 в Крупках – там услуга недоступна. Об этом сообщает сайт организации.

Комплексная диагностика автомобиля охватывает проверку важнейших элементов: оценивают состояние тормозной системы, двигателя, подвески и рулевого управления. Также осматривают кузов и проверяют работоспособность всех световых приборов.

Проверка автомобиля проводится на профессиональном оборудовании – используются тормозные стенды и приборы для контроля технических параметров. Кроме того, клиентам доступна компьютерная диагностика с помощью автосканера LAUNCH: она помогает обнаружить скрытые неисправности. Также в рамках услуги выдают данные о предыдущих техосмотрах и реальном пробеге машины.

Как подчеркнули в организации, спектр услуг диагностических станций расширился. Теперь, наряду с обязательным государственным техосмотром, автовладельцы могут по своему запросу заказать дополнительные диагностические работы.

Это дает возможность:

провести углубленную проверку отдельных систем автомобиля;

выявить потенциальные неисправности до их проявления;

получить детальную оценку состояния машины перед продажей или покупкой;

выполнить целевую диагностику после сложных поездок или в преддверии сезона.

Услуга ориентирована на то, чтобы дать объективную оценку состояния машины – перед покупкой, продажей или в ходе эксплуатации.

По информации предприятия, официальное заключение от государственного оператора помогает избежать рисков при покупке авто и принять обоснованное решение.

Сервис доступен повсеместно.

ont.by