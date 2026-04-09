Лампада с Благодатным огнем от гроба Господня, как ожидается, будет доставлена в Беларусь утром 12 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.

Встреча лампады с Благодатным огнем в Минске состоится в Свято-Духовом кафедральном соборе. Ожидаемое время прибытия — 9.00.

«С учетом того, что в этом году очень неспокойно, к сожалению, на Святой земле, привоз Благодатного огня в Беларусь будет осуществлен с небольшой задержкой. Но уже утром к 9 часам Благодатный огонь будет находиться в Минском кафедральном соборе и оттуда будет разноситься по всей территории нашей Беларуси. Благодатный огонь будет, как и прежде, освещать нашу Беларусь», — подтвердил в комментарии журналистам Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Из Иерусалима делегация Фонда Андрея Первозванного привезет лампаду на самолете в Москву, где ее встретят представители Синодального отдела Белорусского экзархата по развитию паломничества и принесению святынь. Представители епархий Белорусской православной церкви смогут зажечь свои светильники по прибытии Благодатного огня в Минск.