В погоне за быстрой прибылью некоторые недобросовестные предприниматели идут на риск, соглашаясь на приобретение и реализацию табачных изделий без сопроводительных документов. Однако отдельным продавцам следует задуматься, чем может закончиться экономия на закупке легального товара.

Оборот табачных изделий в Республике Беларусь регулируется государством (абзац 8 пункта 3 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 17.12.2002 №28 «О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий»), каждая упаковка должна иметь акцизную марку, а вся партия товара сопровождаться определенным пакетом сопроводительных документов.

Невыполнение любого из этих требований влечет административную ответственность по части 1 статьи 13.18 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях в виде штрафа в размере от пятидесяти до ста базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо — от ста пятидесяти до трехсот базовых величин с конфискацией табачных изделий.

Современные методы и способы контроля позволяют налоговым органам своевременно выявлять и пресекать нарушения в сфере оборота табачных изделий. Хотелось бы обратить внимание продавцов, что риск получить огромный штраф несопоставим с той сомнительной выгодой, которую сулит продажа табачных изделий без сопроводительных документов установленного образца, подтверждающих легальность их ввоза, приобретения.

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району