Информационно-пропагандистская группа под руководством председателя районного Совета депутатов Сергея Халдая встретилась с коллективом ОАО «Гомельлен».





По основной теме дня проинформировала главный специалист райсовета Вероника Ацаева. Она отметила, что за четыре десятилетия Беларусь шаг за шагом восстановила жизнь на пострадавших территориях, проделав сложный путь от ликвидации последствий аварии, реабилитации и возрождения пострадавших территорий до перехода их к устойчивому социально-экономическому развитию. Государственная политика была направлена, в первую очередь, на снижение радиационного риска для здоровья людей, обеспечение безопасности их жизнедеятельности. В этих целях было реализовано шесть госпрограмм по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и социально-экономическому развитию пострадавших регионов. По мере положительного изменения радиационной обстановки и благодаря реализуемому на уровне государства комплексу мер, осуществляется социально-экономическая и радиационно-экологическая реабилитация загрязненных территорий, возвращение их к полноценной жизни. С 1993 года возвращено в сельскохозяйственное использование 20,5 тыс. га земель в Брестской, Гомельской и Могилевской областях. Что касается, сельскохозяйственной продукции, в нашей стране приняты более жесткие, чем в ЕАЭС, допустимые уровни содержания радионуклидов в продуктах питания. Эти требования выполняют не только функцию радиационной защиты населения, но и являются определенным гарантом качества белорусских продовольственных товаров на внутреннем и внешнем рынках.

Реализуется система мер и по социальной защите граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, включающая предоставление различных льгот и компенсаций. Первостепенное внимание уделяется здоровью населения. В отрасли здравоохранения проведена значительная работа по укреплению материально-технической базы организаций здравоохранения, государством организовано бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление пострадавшего населения.

Как результат – восстановление и развитие пострадавших регионов: они газифицированы, развита инфраструктура, строится жилье, проводится ряд работ по обеспечению населения качественной питьевой водой. Все это делается для того, чтобы люди в этих районах могли жить обычной жизнью: сеять хлеб, строить дома, воспитывать детей.

Татьяна Титоренко

Фото автора